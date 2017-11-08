Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karaköprü ilçesine bağlı Gölpınar kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yakınlarının yanında tarlada çalışan işçi Adnan Aslan (35), kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Aslan, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aslan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.