Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi Site Camisi yanında saat 18.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğrayan 22 yaşındaki M.S. sol baldırından yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğradığını, kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.