Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, aralarında silahla yaralamanın da bulunduğu çeşitli suçlardan Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan Şah İsmail Pervane, duruşma sonunda mahkeme salonundan çıktı. Adliyeden çıktığı sırada ise iddiaya göre Y. T. isimli şahıs tarafından 2 el kendisine ateş edildi. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Pervane, çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olayın şüphelisi Y. T.’yi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

