Kaza sabah saatlerinde İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajlı yolda kontrolden çıkan 41 LL 319 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Dere yatağına düşerek yan yatan araçta bulunan ve adı öğrenilemeyen sürücü ise yara almadan atlattığı kaza sonrasında aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
Araba dere yatağına uçtu, sürücü kaçtı
11.11.2017 - 13:50 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına uçarken, kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
Etiketler : kocaeli,kocaeli kaza,haberler,trafik kazası haberleri,
518732 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518732.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER