Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza sabah saatlerinde İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajlı yolda kontrolden çıkan 41 LL 319 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Dere yatağına düşerek yan yatan araçta bulunan ve adı öğrenilemeyen sürücü ise yara almadan atlattığı kaza sonrasında aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.