Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde havalimanına inmek için alçalan tarifeli bir uçak, iniş sırasında kuş sürüsüne çarptı. Uçağın kaptan pilotu durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi.



Kuledeki hava trafik kontrolörü de pistte ölü kuş olabileceği ihtimali nedeniyle görevlileri kontrol için piste yönlendirdi. Bu sırada bazı uçaklar pisti pas geçerek, kısa bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.



Yapılan incelemelerin ardından hava trafiği normale döndü.