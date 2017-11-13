Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay sabah erken saatlerde Kumla yolu üzerindeki bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre Ö.T. isimli kişi kendisine ait kamyonetin içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonrası 2 bacağından ve kolundan yaralandı. Sabah işe giden vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı haldeki Ö.T.'yi Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri olayın yaşandığı kamyonette parmak izi ararken, zanlı ya da zanlıların yakalanması için tahkikat başlattı.