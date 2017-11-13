Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 792 milyon 460 bin kilovatsaatle 31 Ekim'de, en düşük tüketim ise 655 milyon 657 bin kilovatsaatle 22 Ekim'de gerçekleşti. Ekimde elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artarak 23 milyar 161 milyon 713 bin kilovatsaat oldu. Söz konusu ayda elektrik üretimi ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8 artışla 23 milyar 333 milyon 826 bin kilovatsaate çıktı.

Elektrik üretiminin yüzde 44,2'si doğalgaz santrallerinden, yüzde 19,5'i ithal kömür ve yüzde 16,8'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 10'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,7 oldu. Kalan yüzde 3,8'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 65 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 azalarak, 152 milyon 103 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl ekimde 429 milyon 980 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti. Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 70 artarak 324 milyon 215 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl ekimde 190 milyon 271 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.