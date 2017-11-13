Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde devriye yapıldığı sırada durumundan şüphelenilen kapalı panelvan bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada demiryolu hattından çalındığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda 2 adet ray parçası ile rayları sökmekte kullanılan oksijen kaynağı ve diğer malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgi olarak araç içerisinde bulunan E.Ç., E.K. ve F.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.