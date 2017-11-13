Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde devriye yapıldığı sırada durumundan şüphelenilen kapalı panelvan bir araç durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan aramada demiryolu hattından çalındığı değerlendirilen 3 metre uzunluğunda 2 adet ray parçası ile rayları sökmekte kullanılan oksijen kaynağı ve diğer malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgi olarak araç içerisinde bulunan E.Ç., E.K. ve F.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demiryolundan ray çalanlar yakalandı
13.11.2017 - 15:54 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te demir yolundan ray çalan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Etiketler : hırsız,karabük,demiryolu,ray,
519218 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519218.aspx
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