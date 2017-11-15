Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Y. idaresindeki 23 DC 313 plakalı otomobil ile Ramazan Ç. yönetimindeki 06 LSL 03 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenini ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.