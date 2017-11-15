Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Mehmet Batı, birkaç ay önce tanıştığı Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir süpermarkette çalışan Aysun Şahan’a sürpriz bir evlilik teklifi yapmayı planladı. Mehmet Batı, akşam saatlerinde kız arkadaşı ile Gümbet Sahili’nde yürüyüş yaparken genç adamın 7 taksici arkadaşı da Gümbet Dolgu Alanı’nda 7 aracın üzerine büyük harflerle “Benimle ömür boyu mutlu olmaya var mısın? Seni seviyorum” yazısını yazdı. Aysun Şahan, Mehmet Batı ile birlikte Dolgu Alanı’na geldiğinde ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Evlilik teklifine kız arkadaşından “Evet” yanıtını alan Batı büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları konfeti patlatıp meşaleler yakarak bu mutluluğa ortak oldu.