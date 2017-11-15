Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte çek-senet tahsilatı, tefecilik, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla bir grubu teknik takibe aldı.

3 AYLIK TAKİP



Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından KOM ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlenerek 18 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ



Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancanın yanı sıra tüfek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.