Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Batman-Bitlis Karayolu'nda durdurulan minibüslerde kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada minibüste yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 24'ü Afganistan, 11'i Pakistan ve 1'i de İranlı 36 kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Kaçak göçmenleri para karşılığında yurda soktukları belirlenen 5 Türk şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri Emniyet Müdürlüğünde sürerken, 36 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.