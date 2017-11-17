Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'daki törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na taşınan şehidin naaşı, tören mangası tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Bu sırada Ordu Valisi Seddar Yavuz, ayakta durmakta güçlük çektikleri görülen şehidin babası Birol, annesi Nurcan ve kız kardeşi Ebru Kabakkaya'yı teselli etmeye çalıştı.

Törene Vali Yavuz'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Çoruh, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Ulu Cami'de cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eskipazar Mahallesi'ndeki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.