Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Aygün (43) yönetimindeki 79 AF 142 plakalı kamyonet ile Muzaffer D. (59) yönetimindeki 27 KH 363 plakalı kereste yüklü kamyon çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Yılmaz Aygün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yılmaz Aygün’ün Kilis’te balıkçılık yaptığı, İskenderun’dan her gün Kilis’e balık getirdiği, kentte sevilen biri olduğu öğrenildi.