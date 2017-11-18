Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Batman Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu kapısında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş kapısının yakınlarına bırakılan valiz paniğe neden oldu. Çantayı fark eden havalimanı güvenlik yetkilileri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak iç ve dış hatlar gidiş yolunu yaya ve araç trafiğine kapattı ve çantanın bulunduğu alana emniyet şeridi çekti. Daha sonra olay yerine bomba imha ekipleri intikal etti. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı inceledi. Kontrollerin ardından olumsuz bir durumun olmadığını tespit eden bomba imha uzmanı, çantayı açtı. Havalimanında kısa süreli paniğe yol açan valiz içinden kıyafetler çıktı. Kapatılan yolun tekrardan açılmasının ardından durum normale döndü.

