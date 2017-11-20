Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre yangın gece saat 22.30 sıralarında İnkılap Mahallesi İnönü Caddesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Çıkan yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Bergama İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti.

İlçede bir lokanta işleten ve tek başına yaşadığı öğrenilen ev sahibi Fethiye Çalışkan’ın (60) yangın sırasında evde olmaması olası bir faciayı önledi. İlk belirlemelere göre buzdolabı motorundan çıktığı belirlenen yangında ise ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri küle dönen evde soğutma çalışmalarına başladı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.