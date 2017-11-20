Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış lastiği konusunda uyarı geldi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili tebliğine işaret edildi. Bu çerçevede şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verileceği kaydedildi.

Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, ayrıca izin verilen yerleşim yerinin adının trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtileceği ifade edildi.

Açıklamada, valiliğin 14 Kasım 2017 tarih ve 179 sayılı kararı uyarınca Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık 2017- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu vurgulandı.

625 LİRA PARA CEZASI

Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesine göre 625 lira para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacak." ifadesi kullanıldı.



ÖZEL ARÇLARA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hususi tescilli taşıtlarda kış lastiği takma zorunluğu olmadığı belirtilerek, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarınsa kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğu bidirildi.



Açıklamada, kış lastiği zorunluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin 9 Şubat 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan 687 nolu KHK ile Bakanlığa verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"1 Nisan 2017'de Resmi Gazetede yayımlanan, 'Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile Kanun maddesine bağlı olarak usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanma zorunluluğu olup yapılan düzenleme, hususi olarak tescil edilmiş taşıtların kış lastiği takmalarını kapsamamaktadır. Ayrıca, belirtilen tarih aralıklarında il sınırları içerisinde kış lastiği uygulanacağı tarih aralıkları ile ilgili duyurular ilgili Valiliklerce yapılacaktır. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamasıyla birlikte, can, mal güvenliği ve güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını öneriyoruz."