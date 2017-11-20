Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Günay Soluk Anaokulu'nda öğretmen K.K.’nın 4 yaşındaki A.Y.’ye olan davranışlarını, Nisan ayında, kreş ablası F.K.'nın cep telefonuna çektiği görüntülere öğretmen baba D.Y. ile anne Z.Y. tesadüfen ulaştı. Görüntülerde kreş öğretmeni K.K., 4 yaşındaki erkek çocuğu A.Y.’yi uyuması için yatağına yatırırken, yastık, battaniyesi ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına soktuğu görüldü. Bu sırada tuvaletten çıkan başka bir çocuğa da öğretmen K.K.’nin yastıkla vurduğu görüldü. Görüntüleri izleyen anne ve baba kreşle görüştü. Okul yönetimi öğretmen K.K. görüntüleri çeken kreş ablası F.K. ve Okul Müdürü S.E.’nin işine son verdi. Daha sonra adli soruşturma yapılmadığını öğrenen aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Vakıf açıklama yaptı

Konuyla ilgili Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreteri Mahmut İnat yaptığı yazılı açıklamada, "Servis edilen görüntüler kurumumuz tarafından incelenmiş görüntülerin yaklaşık 1 yıl önce olduğu saptanmıştır. Tarih itibariyle hem okul yönetimi hem de vakıf yönetimi değişmiştir. Yaptığımız incelemenin ardından bu görüntülerden hemen sonra ilgililer hakkında işlem yapıldığı, derhal görevlerine son verildiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda iddiada bulunan anne vakıf okullarında Beden Eğitimi öğretmenidir. Annenin o tarihte yapacağı bu şikâyet ve görüntüleri basınla paylaşma işini neden 8 ay beklettiği merak konusudur" dedi.

"Fazla tazminat istenmiştir"

İnat, "Aradan bu kadar süre geçtikten sonra bu görüntülerin basına verilmesinin nedeni şudur. Anne uzun yıllar vakıf okullarında çalışmış izin, doğum izni, rapor gibi resmi izinlerinin bitmesine müteakip göreve başlaması istenmiş. Ancak başka bir ile taşındıklarından dolayı görevinden istifa ederek ayrılmak yerine işten çıkarılmayı talep ederek hak etmediği halde işten çıkarılma nedeni ile fazla tazminat istenmesidir. İlgili hakkında yasal olmayan istek ve tekliflerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Vakfımızca servis edilen bilgi ve görsel ilgi ile ortaya atılan iddialara ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kurumumuzda görev yapan bir öğretmen olan Z.Y. asılsız iddialarla şantaj unsuru olarak kullandığı görüntü ve bir yıl önce çekilen görüntünün çarpıtılarak kamuoyuna yansıtılması kurumumuzu fazlasıyla rahatsız etmiştir" dedi.