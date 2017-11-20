Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, bugün öğle saatlerinde Atça Mahallesindeki pazaryerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Remzi Aytar, her Pazartesi günü kurulan semt pazarında, sabah kurduğu tezgahının başına geçti. Aytar, bir süre sonra belediyeye ait tuvaleti kullanmak üzere tezgahından ayrıldı. Pazarcı arkadaşları saatlerce dönmediğini fark ettikleri Aytar'ı aramaya başladı. Arkadaşları, Aytar'ı belediyeye ait tuvalette hareketsiz şekilde bulunca, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aytarın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.