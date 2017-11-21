Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik

Türkiye İstatistik Kurumunun geçen mayıs ayında yayınladığı verilere göre, Türkiye’nin en mutlu ili yüzde 77,66 oranla Sinop olmuştu. Bu istatistik sonrası akıllara gelen “Nasıl bu kadar mutlu olabiliyorlar?” sorusunun cevabı İstanbul Yenikapı’da düzenlenen bir aktivitede cevap buldu. Sahilde geçtiğimiz günlerde ‘Sinop Günleri’ düzenlendi. Ve mutlu şehrin mutlu insanları, kendilerine mutluluk hormonu salgılatan sırlarını herkese açtı. Sinoplular, memleketlerinden getirdikleri birbirinden güzel ve doğal ürünleri halkın beğenisine sundu. Binlerce insan da “Biz de mutlu olmak istiyoruz” dercesine yöresel yemekleri tatmak için âdeta birbirleriyle yarıştı. Büyük lokmalarla yemekleri yiyen İstanbulluların da yüzünde mutluluk okundu. Vatandaşlar en çok meşhur Sırık kebabına ilgi gösterdi. Ateşin üstünde 3-4 saatte ağır ağır çevrilerek pişirilen kuzu eti ağızlardan su akıttı. Bir kuzu dakikalar içerisinde silip süpürüldü. Her lezzeti tatmak için sabırsızlanan ziyaretçiler evlerine götürmek için Sinop kestanesi, kestane balı ile kanlıca mantarı almayı da unutmadı. Yiyeceklerin yanı sıra organizasyonda eğlence de eksik olmadı. Davul ve zurna eşliğinde Sinop çiftetellisi oynanıp, yenilenler pek istenilmese de eritildi. Kendine, eşine, dostuna hediye almak isteyenler ise maket gemi ve el yapımı bıçakları tercih etti.