Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte meteorolojinin geçtiğimiz hafta yaptığı hava tahminleri doğru çıkarken, dün gece itibari ile kent genelinde kar yağışı başladı. Yılının ilk karının ardından kent beyaz bir örtü ile kaplanırken, yağışın ardından park ve bahçelerde de adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Araçların neredeyse tamamı karla kaplanırken, yağış aynı zamanda soğuk havayı da beraberinde getirdi. Gece sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte, gündüz ise sıcaklıklar 3 dereceye kadar yükseldi. Kar kalınlığının yer yer 3 santimetre kadar ölçüldüğü kentte olumsuz havadan en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Vatandaşların bir çoğu kara hazırlıklı oldukları ve meteorolojiden takip ettiklerini ifade ederken, bazıları ise hazırlıksız yakalandıklarını dile getirdiler. Öte yandan, kar yağışının öğlen saatleri itibari ile etkisini yitireceği öğrenilirken, sıcaklıkların ise 3,4 dereceye seviyesinde olması bekleniyor.