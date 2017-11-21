Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Zonguldak ve Ereğli ilçesinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Nazım Ş, Erol Ş. ve Samet A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erol Ş. ve Samet A. tutuklandı, Nazım Ş. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.