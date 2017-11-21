Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de Pamukkale ilçesinin Akhan mahallesinde bir lojistik şirketinde bugün saat 08.00 sıralarında işyerine gelen Mehmet Karahan, ısınmak için sobaya önce odun attı, ardından da tenekenin içindeki tineri döktü.

VÜCUDUNDA VE YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU



Karahan çakmakla sobayı yakmak isterken büyük gürültüyle bir parlama meydana geldi. İşyerinde çıkan yangında Karahan ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Vücudunda ve yüzünde yanıklar oluşan işçi Mehmet Karahan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin dinlenmek için kullandığı odada tiner tenekesi ve soba dikkat çekti. Polis soruşturma başlattı.