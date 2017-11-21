Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altı ahır olacak şekilde projelendiren evin inşaatı için emeği geçenlere teşekkür ve dua eden anne Ayşe Bülbül, “Allah razı olsun devletimizden. Çok sağolsun, Allah başımızdan eksik etmesin onu. Kalan ömrümüzü inşallah rahat geçiririz. Eren o eski evde kalırdı” diyerek gözyaşı döktü.

YAYLA MEVSİMİNE KADAR TAMAMLANACAK

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise “Eren’in şehit olmasından sonra ortaya çıkan sosyal medya mesajında ‘Kimse de çıkıp demiyor ki iyi varsın Eren’ sözü tüm Türkiye’de slogan haline geldi. Aziz milletimiz onun hatırasını bağrına bastı. Aziz milletimiz hep bir ağızdan ‘İyi ki varsın Eren’ dedi. Biz de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak hem ‘İyi ki varsın Eren’ dedik hem de ‘Hep kalbimizde yaşayacaksın Eren’ dedik. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Maçka’da kendilerine hemen ikamet edecekleri iyi rahat bir ev tahsis edildi. Tabi hiçbir şey giden canlarımızın yerini tutmaz. Millet olarak ailemizin yanında olduğunu göstermek için Büyükşehir Belediyesi olarak bizzat Eren’in şehadete ulaştığı yerde, Köprüyanı mahallesi Vazelon bölgesindeki vaka yerinde, ailesinin de rızası alınarak hem hayvancılık yaptıkları hem yayla mevsiminde bulundukları alanda ailenin de düşüncelerini alarak bir ev yaparak destek olalım dedik. Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile bu inşaata başladık” ifadelerini kullandı. Gümrükçüoğlu, 1 ay önce başlayan evin inşaatının en kısa sürede tamamlanarak önümüzdeki yıl yayla mevsimine yetiştirileceğini sözlerine ekledi.



EREN’İN İSMİ YEĞENİNDE YAŞAYACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Pazar günü AK Parti Bayburt ve Gümüşhane İl Kongreleri’nin ardından geldiği Trabzon’un Maçka ilçesinde Eren Bülbül’ün ailesini ziyaretinde Eren’in yeni doğum yapan ablası Sezil Akın’ın 2. çocuğuna ’Asaf Eren’ ismini koyarak kulağına ezan okuduğu öğrenildi.