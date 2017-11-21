Marmara Bölgesi'nde dün akşam saat 22:00’da başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ilçenin bütün köylerinde etkisini gösterdi. 1500 rakımlı Belpınar mevkiinde ise sürücüler kar yağışından dolayı zor anlar yaşıyor. Kar yağının etkili olması sebebiyle Büyükorhan ve köyleri tamamen beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
Bursa Büyükorhan beyaza büründü
21.11.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan beyazlara büründü.
Etiketler : bursa,büyükorhan,kar yağışı,
521477 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521477.aspx
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