Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Bölgesi'nde dün akşam saat 22:00’da başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ilçenin bütün köylerinde etkisini gösterdi. 1500 rakımlı Belpınar mevkiinde ise sürücüler kar yağışından dolayı zor anlar yaşıyor. Kar yağının etkili olması sebebiyle Büyükorhan ve köyleri tamamen beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.