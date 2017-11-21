Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin birçok şehrinde kar, yağmur ve fırtına etkili olurken Bodrum’da ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Birçok şehirde kar nedeniyle yollar kapanırken, Bodrum’da güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Kafeteryaları dolduran az sayıda turist ve Bodrumlular güneşin tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip çocukları ile sahil kenarında gezdi. Güneşli havanın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Bitez gibi sahil kenarlarında vakit geçirdi. Bodrum’da yazdan kalma bir gün yaşandığını belirten vatandaşlar, “Sıcak havayı fırsat bilip sahil kenarına geldik. Hava çok güzel, bizde tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandılar. Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, bir hafta boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde olacağı ve yağış olmayacağı öğrenildi.