Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, Gençlik Mahallesi’nde bir evden gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Evden 240 TL paranın çalınmasının ardından çevrede çalışma yapan timler, hırsızlık olaylarını 19 yaşındaki A.G. ile 21 yaşındaki A.Ç.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından yakalanan A.G. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, A.Ç.’nin yakalanması çalışmaları devam ediyor.