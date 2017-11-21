Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Sur İlçesi'ne bağlı Bağıvar Mahallesi'nde oturan Akgün ve Öztürk aileleri arasında bugün akşam saatlerinde, kavga eden çocukları nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.