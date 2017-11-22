Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karasu’da Stat Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında oturan 2 çocuk annesi Zeynep K., sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek oğlu Necmi Talha K.’yi yastıkla boğarak öldürdüğünü söyledi. Anne, polise, "Oğlum öldü, evde şu an" dedi. Zeynep K.’nin ifadesinin ardından eve giden polis ve 112 Acil ekibi, hareketsiz halde buldukları çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ancak minik Necmi Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan ilk incelemede, çocuğun yastıkla boğulduğu belirlendi.



ACILI BABA İSYAN ETTİ

Acı haberi alıp hastaneye gelen bir tavuk çiftliğinde çalışan baba İ.K., "Karım olacak ş.... nerede?" diye bağırdı. Polisin gözaltına aldığı Zeynep K., bu kez oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini belirleyen polis, birlikte olduğunu belirlediği komşusu K.Y.’yi de gözaltına alındı.



İFADESİNİ DEĞİŞTİRİP İTİRAF ETTİ

Zeynep K. daha sonra ifadesini değiştirerek, oğlunun bu sabah kendilerini yatakta yakaladığını, bu nedenle de K.Y. ile birlikte Necmi Talha’yı öldürdüklerini söyledi. Zeynep K. ile K.Y.’nin sorgusu sürüyor. Öldürülen Necmi Talha K. 5'inci sınıfa gidiyordu. Sınıfının uslu ve başarılı öğrencisi olduğu öğrenilen çocuğun ölüm haberi okulunda da büyük üzüntüye sebep oldu.

