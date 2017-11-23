Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 771 adet av tüfeği ve 645 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 22 Kasım 2017 günü saat 11.10 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 771 adet av tüfeği ve 645 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.