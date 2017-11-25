Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 00:49'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.