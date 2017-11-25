Son dakika deprem haberleri! Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 00:49'da meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.
Muğla'da 5 büyüklüğünde deprem!
25.11.2017 - 00:56 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 00:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Muğla'nın Ula ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Etiketler : Muğla,ula,deprem,son dakika deprem haberleri,
522451 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522451.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER