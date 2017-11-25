Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayraklı ilçesindeki Şehit Fehmi Bey Ortaokulu öğretmenleri, kanser tedavisi gören bir yakınlarını ziyaret ettiklerinde hastanedeki çocukların ilgiye ihtiyaç duyduğunu fark etti. Bunun üzerine harekete geçen 22 öğretmen, 3 aydır okuldaki derslerinin ardından hastanedeki öğrencilere eğitim vermeye başladı. Muğla’dan gelip 5 aydır tedavi gören fen lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Saliha Nazlı “Tablet ve telefonla vakit geçiriyordum. Fakat okulumu özlüyordum. Öğretmenlerin hastaneye gelmesiyle verimli vakit geçirmeye başladım. Onlar sayesinde arkadaşlarımızdan geri kalmıyoruz. Hayatın devam ettiğini gösteriyorlar. Sadece dersleri konuşmuyoruz, arta kalan zamanlarda arkadaş oluyorlar. Hastanede gibi hissetmiyoruz” dedi. Harfleri hastanede öğrenen 5 yaşındaki Muhammed Yasir Çıkrıkçı da odasında öğretmenleriyle resim yapıyor, çeşitli oyunlar oynuyor. Gönüllü öğretmenlerden Meltem İmamoğlu “Anneler, öğrenciler çok mutlu. Çocuklar bizi koridorlarda bekliyor. Biz de çok mutlu oluyoruz” dedi.