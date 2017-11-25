Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab Pataradze, 12 kişinin dumandan zehirlenerek öldüğü yangın sonrası otelde incelemelerde bulundu.Gürcistan’ın Batum kentinde dün akşam bir otelde çıkan ve 12 kişinin ölümü, çok sayıda kişinin yaralanması ile sonuçlanan yangının kazan dairesindeki patlamadan ötürü değil 3. kattaki spor salonundaki elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, dün akşam bir Türk işadamına ait olduğu belirtilen Leogrand Hotel ve Casino’nun 3.katında bulunan spor salonunda başladı. Elektrik kontağının kısa devre yapması sonrasında çıktığı belirlenen yangın nedeniyle bir anda oteldeki katlara duman sardı. Çıkan duman nedeniyle zehirlenen 12 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de dumandan etkilendi. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilen yangında dumandan zehirlenenler arasında 5 Türk vatandaşı da bulunurken, Türk vatandaşlarının tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldukları bildirildi. Artvinli ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun da vereceği konser için otele geçtiğimiz gün geldiği ve yangın sırasında da otelin 4. katında otel sahibi Erol Aygören, eşi Fatma Kurtoğlu ve dostları ile yemek yediği öğrenildi. Kurtoğlu ve beraberindekilerin bulundukları kattaki balkona çıkarak dumandan zehirlenmekten kurtuldukları belirtildi. Kurtoğlu’nun sabah saatlerinde otelden ayrılarak Artvin’in Arhavi ilçesindeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Çıkan yangın nedeniyle Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Zurab Pataradze de öğle saatlerinde otele gelerek incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili bilgi aldı. Pataradze, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Başımız sağolsun. Otel yangın sonrası tamamen boşaltıldı. Görevlilerimiz inceleme yapılıyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

Öte yandan, Hristiyan bir din adamı otel önüne gelerek yangında hayatını kaybedenler için dua ederek ilahiler okudu. Otel önünde ölü ve yaralılar hakkında bilgi almak isteyenlerin bekleyişi sürerken, zaman zaman izdiham yaşandı. 2105 yılında hizmete giren Leogrand otelinin 185 odası ve casinosunun bulunduğu ve yaklaşık 35 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor. Otelin yangın koruma sistemi olmadığı için geçtiğimiz aylarda para cezasına çarptırıldığı iddia edildi.