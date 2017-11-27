Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 ayı kar, kış ve soğuk olan kentte soğuktan araçların camları buz tutarken, caddelerde yürüyen vatandaşların adeta nefesi dondu. Hava sıcaklığının termometrelerde eksi 19’u gösterdiği Kars’ta, soğuk havanının önümüzdeki günlerde etkisini artırması bekleniyor.



“Akşamları hava eksi 19’u buluyor, Allah yardımcımız olsun”

Paşaçayır Mahallesi’nden kent merkezine yürüyerek giden vatandaşlar, havaların çok soğuduğunu söylediler. Vatandaşlar, “Kar yağdı işte gördüğünüz gibi, kışımız geldi. Hava soğuk, dün bu kadar soğuk değildi. Arkada Kars Çayımız var. Orası dün don değildi, bugün don olmuş. Allah yardımcımız olsun kışımız geldi artık, bu yolu her gün kullanıyoruz. Havalar sıcaktı, yürüyerek gidip geliyorduk. Ama artık havalar soğuduğu için arabalar da yok, ne yapacağımızı artık bilmiyoruz.

Akşamları eksi 18’leri, 19’ları buluyor hava, yani Allah yardımcımız olsun” dedi.

Öte yandan, Kars’ta hava sıcaklığı gece eksi 19, gündüz ise güneşe rağmen eksi 17 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın Kars’ta önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.