Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde arızalanan asansörde bulunan 2 savcı yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi A Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A Blok'ta bulunan bir asansörün halatında arıza meydana geldi. Asansör yukarı doğru çekme yaparak tavana çarpınca, asansördeki Özel Soruşturma Bürosu savcısı ve Fikri Sinai Haklar Savcısı olduğu öğrenilen 2 savcı başlarından yaralandı. Olay sonrasında iki savcı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çağlayan Adliyesinde asansör düştü! 2 savcı yaralı
01.12.2017 - 20:20 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çağlayan Adliyesinde asansör düştü. İki savcının yaralı olduğu iddia edildi.
Etiketler : Çağlayan Adliyesinde,asansör,savcı,
524155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524155.aspx
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