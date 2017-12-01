Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışındaki muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri tüm faaliyetlerin, il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere 3 Aralık 2017-1 Ocak 2018 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.Etkinliklerin 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yasaklandığı kaydedilen açıklamada, "Mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına en geç 48 saat öncesinden merkezde il emniyet müdürlüğüne, ilçelerde ilçe emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.