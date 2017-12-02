Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
Bursa: Parçalı bulutlu 22
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 21
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Az bulutlu 13