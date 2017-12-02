Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

Bursa: Parçalı bulutlu 22

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer hafif sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 13