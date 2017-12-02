Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı bulutlu geçecek.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar farklı yönlerden hafif kuvvette esecek.
Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
5 il için pus uyarısı
02.12.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ile Bingöl için sis ve pus uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı bulutlu geçecek.
Etiketler : pus,meteoroloji,
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