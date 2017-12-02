Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabaha kadar hava parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar farklı yönlerden hafif kuvvette esecek.



Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden oluşabilecek olumsuz durumlara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.