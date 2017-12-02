Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Erzincan-Erzurum karayolundaki Ganiefendi köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 EV 327 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışarak hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.