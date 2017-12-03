Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde bulunan sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 araç birbirine girdi. Yaşanan zincirleme kaza sonrasında Ankara istikametine doğru trafik durma noktasına geldi.

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüleri kontrolden geçirdi. Kazanın olduğu bölgeye gelen polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar sonrasında trafiği tek şeritten ve yan yoldan akışını sağladı. Kaza mahallinde yapılan çalışmalar sonrasında kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Öte yandan kaza sonrası araçların kaldırılması için yol tamamen trafiğe kapandı. Yolun kapanmasının ardından bekleyen sürücüler araçlarından inerek beklemeye başladı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.