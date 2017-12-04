Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin yerin 5.0 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı. İran ve Irak'ı vuran 7.3 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede sık sık artçı depremler meydana geliyor. Kasım ayındaki İran-Irak sınırındaki depremde 450 kişi hayatını kaybetmişti. 