Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10041 Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çıplak haldeki kişinin kafasından ve boynundan silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin Bülent Gönen'e ait olduğu tespit eden ekipler, Gönen'in öldürülmeden önce darp edildiğini belirledi. Polis, olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.