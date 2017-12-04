Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında Trabzon’un Tonya ilçesindeki Karakısrak Yaylası’nda, kış mevsiminde de köyünde kalan Fadime Kayacı (82), 1984 yılında 14 yaşındaki yeğeninin sara nöbeti geçirip ölmesi üzerine bir daha köye dönmedi. Kış aylarında kimsenin kalmadığı yaylada zor şartlarda tek başına kalan Kayacı, cesurca hayat tarzından dolayı ‘Robinson Nine’ olarak adlandırılıyordu. Artık iyice ilerleyen yaşı sebebiyle yaylada tek başına kalmasına gönülleri razı gelmeyen yakınları Fadime Nine için Tonya Belediyesine başvurdu. Ekipler zorlu uğraşlar neticesinde kardan kapalı olan yolu ulaşıma açarak Fadime Nine’ye ulaştı ve onu ikna ederek köye indirdi.