Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, yetiştirme yurdunda kalan ve camiye namaz kılmaya gelen Ö.F.Y. isimli çocuğun Doğukent Camisi’nde telefonunun çalınmasının ardından yapılan şikayet üzerine kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çanta içinden telefonu çalan kişiyi tespit etti. Namaz kılıyormuş gibi yapıp camiden telefon çalan şüphelinin 33 yaşındaki Orhan Ö. olduğu ve hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli suçunu itiraf ederken, telefonu aynı gün Gaziantep'te sattığını söyledi. Şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Orhan Ö. hastanedeki kontrolünün ardından görüntü almaya çalışan gazetecilere de sözlü ve fiziki saldırıda da bulundu.