Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele ekipleri, eski Belen yolu İskenderun yönünde gitmekte şüpheli otomobili takip ederek durdurdu. Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.