Olay, 8 Aralık günü merkez Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki öğrenci evinde meydana geldi. KKEF Tarih Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kadir Kaan Keten, arkadaşı tarafından saat 19.00 sıralarında yatağında oturur halde görüldü. Keten'e seslenen ve hiçbir yanıt alamayan Burak B., arkadaşının yanına gittiğinde öldüğünü fark etti. Burak B., yaşadığı şokun ardından durumu 112 acil ve polisi arayarak bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten'in vücudunda hiçbir darp izine rastlamadı. Keten'in cesedi Bölge Eğitim ve Araştırama Hastanesi morguna kaldırıldı. 160 kiloluk Keten'in ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirtildi.
Üniversite öğrencisi genç yatağında ölü bulundu
11.12.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Tarih Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Kadir Kaan Keten (20), kaldığı öğrenci evindeki yatağında arkadaşı tarafından ölü bulundu. 160 kiloluk Keten'in ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirtildi.
Etiketler : erzurum,haberler,üniversite öğrencisi,ölü bulundu,
526513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526513.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER