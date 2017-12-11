Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 8 Aralık günü merkez Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki öğrenci evinde meydana geldi. KKEF Tarih Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kadir Kaan Keten, arkadaşı tarafından saat 19.00 sıralarında yatağında oturur halde görüldü. Keten'e seslenen ve hiçbir yanıt alamayan Burak B., arkadaşının yanına gittiğinde öldüğünü fark etti. Burak B., yaşadığı şokun ardından durumu 112 acil ve polisi arayarak bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten'in vücudunda hiçbir darp izine rastlamadı. Keten'in cesedi Bölge Eğitim ve Araştırama Hastanesi morguna kaldırıldı. 160 kiloluk Keten'in ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, aşırı kiloya bağlı olarak solunum yetmezliği ve kalp krizi olduğu belirtildi.