Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 57 sanık hakim karşısına çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov jandarma eşliğinde getirilirken, aralarında Abdulkadir Masharipov’un eşi Zarina Nurullayeva’nın da bulunduğu 4’ü kadın 48 tutuklu sanık salona alındı. Taraf avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu.

Duruşma sanıkların kimlik tespitiyle devam ederken, saldırgan Abdulkadir Masharipov'un duruşmada karakalem resimleri çizildi. Yapılan çizimlerde Masharipov'un iki jandarma arasında sanık sandalyesinde oturduğu görülüyor.