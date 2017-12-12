Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Özgürcan Kirik (23)'e, D. B. idaresindeki 26 DB 222 plakalı cip çarptı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Kirik, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesinde hemen tedavi altına alınırken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Sürücü D.B., polis ekipleri tarafından olaya karıştığı araçla birlikte Eskişehir-Bursa karayolunun 20. kilometresinde yakalandı.Üniversite öğrencisi Kirik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.