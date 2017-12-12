Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi nedeniyle yarın toplantı sona erene kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Sabah saat 07.00’den toplantı sona erene kadar Küçükçiftlik Cadde girişi, Mim Kemal Öke Cadde ile Teşvikiye Cadde dönüşü (İTÜ Maçka Kampüsü karşısı), Mete Kavşak Taşkışla Cadde girişi, Taksim Tünel girişi, TRT Hilton ışıklar, Vali Konağı Caddesi Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri, Vali Konağı Caddesi’nden Mim Kemal Öke Caddesi’ne dönüşler, Mim Kemal Öke Caddesi ile Kadırgalar Caddesi kesişiminin trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.