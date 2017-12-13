Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün hava nasıl? diye merak edenler için il il hava durumu sizler için derledik. Görünen o ki çetin kış şartları bugünde etkisini göstermeye başlamayacak. Aracı ile yola çıkanlar sisli havaya maruz kalabilir görüş mesafeleri düşebilir. Bu tür durumlar yaşamamız için haberimize bakmanız yeterli olacaktır. Gereken önlemleri alabilmek için günlük hava durumlarını titizlikle takip edilmelidir. Örneğin İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusunun cevabını bulabilmek için.Yapılan değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 13 Aralık Hava Durumu ve tüm detaylar haberimizde...





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

İstanbul: Parçalı az bulutlu ve yer yer puslu 17

İzmir: Parçalı az bulutlu ve puslu 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı az bulutlu, iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis yer yer puslu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK ?

Meteorolojiden İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Şu an için kar yağışı beklenmiyor. Hafta boyunca ise İstanbul'da genelde güneşli hava hakim olurken perşembe günü yağmur yağışı bekleniyor. İstanbul'da sabah saatlerinde artı 9 derece olan hava sıcaklığının öğle saatlerinde artı 13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.